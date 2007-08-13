З України до Польщі намагалися вивезти 14 ікон

Працівники Західної регіональної митниці у минулі вихідні запобігли незаконному вивезенню з України 14 ікон.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Західної регіональної митниці, зокрема, 11 серпня через митний пост «Мостиська» рейсовим автобусом із України до Польщі прямував 49-річний мешканець Кіровограду, серед особистих речей якого митники виявили 13 релігійних ікон.

Наступного дня через той же пункт пропуску з України на батьківщину рейсовим автобусом повертався 52-річний громадянин Республіки Польщі. Він намагався приховати від митного контролю ікону «Святий Миколай».

Складено протоколи про порушення митних правил, ікони направлено на експертизу.