З України до Польщі намагалися вивезти 14 ікон
10:26, 13 серпня 2007Суспільство
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Інформація митників
Працівники Західної регіональної митниці у минулі вихідні запобігли незаконному вивезенню з України 14 ікон.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Західної регіональної митниці, зокрема, 11 серпня через митний пост «Мостиська» рейсовим автобусом із України до Польщі прямував 49-річний мешканець Кіровограду, серед особистих речей якого митники виявили 13 релігійних ікон.
Наступного дня через той же пункт пропуску з України на батьківщину рейсовим автобусом повертався 52-річний громадянин Республіки Польщі. Він намагався приховати від митного контролю ікону «Святий Миколай».
Складено протоколи про порушення митних правил, ікони направлено на експертизу.
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