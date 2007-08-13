В Іспанії у заробітчанина з України вирізали нирки та серце

Тіло загиблого українського заробітчанина, який працював у Іспанії, повернулося до Львова без серця і нирок. Так стверджує дружина загиблого, посилаючися на результати судово-медичної експертизи.

Рідним повідомили, що чоловік помер від інфаркту, повідомляє інтернет-видання КуПол. Дружина стверджує, що за довідкою, виданою в Іспанії, причиною смерті чоловіка стала зупинка серця. Згодом жінка отримала інший документ, за яким смерть чоловіка наступила від падіння з риштувань. Дружина каже, що у цих паперах стоять різні дати смерті.

У Львові жінка наполягла на проведенні розтину тіла чоловіка. І судмедекспертиза виявила, що в тілі не було серця і нирок, а на місці цих органів були згустки крові. Це за даними експертів є ознакою того, що органи видаляли ще у живої людини.

До того ж, українська експертиза показала — усі інші органи тіла на розтині в Іспанії не досліджувалися, хоча звідти надійшов документ про експертизу усіх органів.

Дружина загиблого впевнена, що її чоловіка вбили і подала заяву до прокуратури, але там заявили, що злочин стався не в Україні і це не їхня компетенція…