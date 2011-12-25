Хмельниччина не готова до евакуації в разі аварії на АЕС

На Хмельниччині готовність органів самоврядування до можливої евакуації населення з зони спостереження Хмельницької атомної електростанції має суттєві недоліки.

Про це УНІАН повідомила заступник голови Хмельницької облдержадміністрації - керівник апарату Лілія БЕРНАДСЬКА.

За її словами, евакуаційні органи деяких районів не узгодили списки подвірного розселення евакуйованих, що, у свою чергу, не дало можливості вчасно виконати завдання щодо планування їхнього розселення.

За словами чиновниці, не виконано в повному обсязі завдання щодо транспортного забезпечення проведення евакуації населення та вивозу сільськогосподарських тварин виконавчим комітетом Хмельницької міської ради, який посилається на відсутність належної кількості автотранспортних засобів на території міста.

Крім того, протягом 2011 року мало місце формальне проведення занять з евакуаційними органами всіх рівнів в Ізяславському, Шепетівському, Полонському, Волочиському районах, встановлена звітність щодо проведення навчань з евакуаційними органами надходить несвоєчасно, неякісно та не в повному обсязі.

Не забезпечено на належному рівні навчання непрацюючого населення щодо порядку дій при проведенні евакуації через мережу консультаційних пунктів у Білогірському, Ізяславському, Славутському, Полонському та Шепетівському районах.

Довідка УНІАН. На 1 грудня 2011 року в зону спостереження Хмельницької АЕС входить 125 населених пунктів, у тому числі міста Нетішин, Славута, Ізяслав та 122 сільські населені пункти в межах Славутського, Ізяславського, Білогірського і Шепетівського районів із загальною чисельністю населення близько 134 тис. осіб.