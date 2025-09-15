Ігнат розповів, як Україна організувала боротьбу з російськими безпілотниками від початку війни.

Сторона обвинувачення наполягає на довічному позбавленні волі для вбивці підлітка на фунікулері - Генпрокурор

У суді свідки підтвердили, що дії Косова були умисними, версія обвинуваченого про випадкове падіння хлопця — виключена.

Для вбивці підлітка на столичному фунікулері сторона обвинувачення просить довічне ув’язнення. У суді свідки підтвердили, що дії екс-співробітника УДО Артема Косова були умисними, версія обвинуваченого про випадкове падіння Максима Матерухіна — виключена.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко у своєму Telegram-каналі, інформуючи про сьогоднішнє судове засідання у справі проти Косова.

Як зазначив генпрокурор, засідання розпочалося з повторного допиту двох свідків. Це було необхідно через відсутність звукозапису в матеріалах судового провадження — щоб у майбутньому не виникло підстав для скасування вироку.

"Надзвичайно важкий етап. У голові знову і знову лунають слова, сказані обвинуваченим Максиму ще під час руху фунікулера: "Ти звідси не вийдеш". Свідки підтвердили: дії Косова були умисними. Це також підтвердили і висновки комплексної судово-медичної, медико-криміналістичної та трасологічної експертизи", - зазначив Кравченко.

За його словами, експерти встановили: тілесні ушкодження у вбитого Максима Матерухіна утворилися внаслідок цілеспрямованих дій обвинуваченого.

"Версія Косова про випадкове падіння — виключена", - підкреслив генпрокурор.

За його інформацією, суд перейшов до заключного етапу — стадії дебатів.

"Сторона обвинувачення виступила з промовою, проаналізувала всі докази і наголосила: це було умисне вбивство з хуліганських мотивів. Ми просимо суд визнати Косова винним у вчиненні злочину, передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України, і призначити йому покарання — довічне позбавлення волі. Я вважаю, що це єдине можливе покарання, максимально наближене до справедливості.", - написав Кравченко.

Він додав, що побачив в обвинуваченому під час сьогоднішнього судового засідання відсутність каяття та жодного жалю.

Наступне засідання відбудеться 17 вересня. Дебати триватимуть, після чого суд має піти до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Як повідомляв УНІАН, Генеральний прокурор Руслан Кравченко є одним з представників державного обвинувачення у справі про вбивство 16-річного Максима Матерухіна. Кравченко після попереднього засідання заявив, що обвинувачений - екс-співробітник УДО Артем Косов намагається ввести в оману суд. Генпрокурор зазначив, що у суді під час допиту Косов постійно плутав покази, змінював їх або ж просто відмовлявся відповідати на запитання. Навіть було, що його слова суперечили попереднім свідченням.

Трагічні події на столичному фунікулері сталися 7 квітня 2024 року. На верхній станції фунікулеру відбувся конфлікт між дорослим чоловіком та компанією підлітків. На початку в ДБР інформували, що чоловік штовхнув хлопця, в результаті чого той головою розбив віконне скло та отримав різані рани шиї. Хлопець помер до приїзду лікарів.

Як з'ясувалося пізніше, чоловік, який штовхнув підлітка, - працівник Управління державної охорони. За даними правоохоронців, у той вечір чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння і безпричинно почав чіплятися до підлітків.

Згодом правоохоронця відсторонили від виконання обовʼязків.

Йому було повідомлено про підозру в умисному вбивстві, яка передбачає довічне позбавлення волі. Суд взяв його під варту.

