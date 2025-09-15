ЄС шукає варіанти розвитку подій через вимоги Трампа щодо російської нафти, - Bloomberg

У ЄС розглядають можливість ввести санкції проти російської нафти, але їм треба подолати опір деяких держав-членів, зокрема Угорщини та Словаччини.

У Європейському Союзі розглядають можливість запровадити санкції проти компаній з Індії та Китаю, які сприяють торгівлі нафтою з Росією. Як розповіли джерела Bloomberg, ці санкції можуть бути введені в рамках майбутнього пакету нових обмежень.

За словами джерел, представники G-7 працюють над розробкою заходів протягом найближчих тижнів.

Однак, як пише Bloomberg, Євросоюзу доведеться знайти спосіб подолати опір деяких своїх держав-членів, зокрема Угорщини та Словаччини. Ці країни висловлювали стурбованість щодо витрат на перехід на альтернативні джерела постачання нафти. Джерело розповіло виданню, що ЄС може розглянути різні заходи для вирішення таких проблем, коли виняток для цих країн буде скасовано.

"Чи матиме Орбан час відпочити від своєї залежності від Росії, є ключовим питанням. США справді можуть поставити Орбану шах і мат щодо російської енергетики - якщо захочуть. Питання полягає в тому, чи пропонують стосунки Трампа та Орбана реальний захист Угорщині, якщо дійде до критичного моменту", - вважає Андраш Дік, дослідник Національного університету державної служби в Будапешті.

Він провів паралелі з рішенням США на початку російсько-української війни застосувати санкції до нафтопереробного заводу NIS, що належить Росії і розташований у Сербії, навіть незважаючи на те, що Белграду вдалося домогтися кількох відстрочок стягнення будь-яких санкцій в останню хвилину. Він сказав, що подібні санкції проти угорських імпортерів російської енергії, таких як Mol Nyrt., яка також володіє єдиним нафтопереробним заводом Словаччини, можуть паралізувати Угорщину.

Як писав УНІАН, у Єврокомісії повідомили, що Євросоюз поступово відмовляється від російської нафти та газу, як того і вимагав Дональд Трамп. Поетапна відмова триває вже кілька років.

За даними ЗМІ, невдовзі ЄС представить 19 пакет санкцій проти Росії. Зазначається, що він може бути спрямований на російські банки та енергетичні компанії, а також на російські платіжні та кредитні системи, криптовалютні біржі та подальші обмеження на торгівлю нафтою в країні.

