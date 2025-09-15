Молода білокачанна капуста на "Столичному ринку" здорожчала за вихідні на 8 гривень. Зараз нею торгують по 19 гривень за кілограм. Про це свідчать дані веб-порталу ринку.
При цьому білокачанну капусту, яку зібрпали раніше, як і в п’ятницю, 12 вересня, віддають по 11 гривень за кілограм.
На 2 гривні здорожчала і молода кукурудза - зараз нею торгують по 9 гривень за штуку.
Додали в ціні також цвітна капуста - з 35 грн/кг до 40 грн/кг, морква - з 10 грн/кг до 11 грн/кг та рожеві помідори - з 50 грн/кг до 55 грн/кг. А от здешевшали жовті помідори - з 55 грн/кг до 50 грн/кг, одеські огірки - з 25 грн/кг до 22 грн/кг та пекінська капуста - з 33 грн/кг до 30 грн/кг.
Сильно змінилася ціна на гострий червоний перець. До вихідних його продавали за 190 грн/кг. Зараз він коштує 140 грн/кг.
Серед фруктів подешевшали вітчизняні груші - з 35 грн/кг до 30 грн/кг. Ще на початку місяця їх торгували майже вдвічі дорожче - по 55 грн/кг. Також здешевшали кавуни, які коштують 13 грн/кг замість 15 грн/кг.
А от сливи після деякого подешевшання до 20 грн/кг знову повернулися до ціни 25 грн/кг.
Ціни на овочі та фрукти в Україні - прогнози експертів
Як попереджає експерт Тарас Баштанник, в Україні більше не будуть продавати яблука за низькими цінами. Все більше цього фрукту йде на експорт, що впливає на зростання ціни на внутрішньому ринку.
А картоплю можна закупити на зиму, поки ціни на цей овоч не пішли вгору, радить економіст Олег Пендзин. Він вважає, що вигідно купувати картоплю можна буде приблизно до середини жовтня.