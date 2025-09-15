Два танкери завантажилися російською нафтою у порту Приморськ на вихідних.

Ключовий хаб для експорту російської нафти – порт Приморськ - відновив роботу після атаки українських дронів, повідомляє Bloomberg.

За даними видання, два танкери з нафтою - Walrus і Samos - завершили завантаження в Приморську на вихідних. Зазначається, що танкер Walrus вже залишив порт, тоді як Samos все ще стоїть на якорі з вантажем, призначеним для Туреччини. Біля нафтового терміналу пришвартований ще один танкер – Jagger.

Видання нагадує, що внаслідок атаки українських дронів на порт Приморськ постраждали три насосні станції, які перекачують нафту до Усть-Луги. В самому порту призупинено відвантаження нафти.

У Приморську знаходиться найбільший нафтовий термінал Росії у Балтійському морі, з якого у серпні відвантажувалося 970 000 барелів нафти марки Urals на день.

12 вересня дрони СБУ атакували російський порт Приморськ - ключовий експортний хаб для російської нафти. Внаслідок атаки відвантаження сировини було тимчасово призупинено, а РФ орієнтовано втратила понад 40 мільйонів доларів нафтогазових доходів.

В результаті атаки пошкоджено два танкери "тіньового флоту" Росії - Kusto і Cai Yun.

В той же день стало відомо про масовану атаку дронів на Ленінградську область РФ. Крім того, Telegram-канали публікували відео вибухів у небі і великої пожежі, зняті, як стверджується, жителями Смоленської області. На відео очевидці заявляють про атаку безпілотників на об'єкти російської нафтової компанії "Лукойл".

