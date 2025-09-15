На Google подали до суду через те, що на пошукові запити відповідає ШІ

Позивачі поскаржилися, що AI Overviews знижує трафік і незаконно позбавляє журналістів доходів.

Функція ШІ-відповідей, що з'явилася в пошуковику Google раніше цього року, стане предметом судового розгляду. На корпорацію подав до суду медіахолдинг Penske Media Corporation, що володіє Rolling Stone, Variety та іншими виданнями.

AI Overviews ("Огляд від ШІ") – короткі узагальнені відповіді від ШІ на запит користувача, які відображаються у верхній частині пошукової видачі. У компанії стверджують, що такі ШІ-зведення значно знижують трафік та незаконно позбавляють журналістів доходів.

Оскільки ШІ-відповіді відображаються в самому верху пошукової сторінки, користувачам часто не доводиться переходити на інші веб-сайти для пошуку відповіді на своє запитання. Згідно з підрахунками позивачів, приблизно 20% запитів Google, що ведуть на ресурси Penske, сьогодні супроводжуються блоками з ШІ-відповідями, і ця частка, як очікується, зростатиме.

У Google з претензіями не погодилися – компанія стверджує, що завдяки AI Overviews люди знаходять пошук кориснішим і частіше ним користуються.

Як пише Engadget, претензії до ШІ в пошуку Google виникали і раніше, проте Penske Media Corporation – перший великий американський видавець, який вирішив звернутися до суду з цього приводу.

Соціальні мережі також переповнені прикладами, коли Google AI Overviews говорить дивні речі. В умовах нестачі контенту система згенерує відповіді на основі обмеженої чи нерелевантної вибірки. Фахівці Google працюють над обмеженнями таких випадків.

Раніше цього місяця Євросоюз оштрафував Google майже на три мільярди євро за порушення правил конкуренції. Президент США Дональд Трамп одразу пригрозив ЄС наслідками, заявивши, що ЄС фактично забрав гроші, які інакше пішли б на американські інвестиції.

В іншій антимонопольній справі суд відхилив вимогу Мін'юсту США зобов'язати Google продати свій веб-браузер Chrome. Натомість компанія повинна буде поділитися частиною пошукових даних з конкурентами і відмовитися від ексклюзивних угод.

