Пропозиція президента Франції Емманюеля Макрона підвищити пенсійний вік викликала загальнонаціональні протести.

У Великій Британії та Франції спостерігається парадоксальне зростання витрат на пенсії. Французькі пенсіонери вже отримують вищий дохід, ніж працездатне населення.

Про це написав журналіст Джон Берн-Мердок в своїй колонці для Financial Times

"Останні два десятиліття французької та британської політики стали своєрідним "цвинтарем" спроб уповільнити зростання витрат на старіюче населення. За цей час державні виплати літнім громадянам у обох країнах зростали швидше, ніж у більшості інших європейських держав, а співвідношення боргу до ВВП також наблизилося до високих показників", - зазначив він.

За словами журналіста, у Великій Британії проблеми мають дві основні складові. По-перше, обидві провідні партії не змогли перекласти частину витрат на догляд за літніми людьми на тих, хто найбільше може собі це дозволити. Витрати на охорону здоров’я та соціальний догляд для людей старше 65 років з початку нового тисячоліття подвоїлися. Відсутність відповідного збільшення доходів змушує уряд скорочувати витрати на інфраструктуру та нарощувати запозичення.

По-друге, у Великій Британії діє так званий "потрійний замок" державних пенсій, який гарантує щорічне зростання виплат за одним з найвищих показників - інфляція, зростання зарплати або 2,5%. Це призводить до того, що зростання витрат на пенсії випереджає зростання числа пенсіонерів і забезпечує підвищення рівня життя людей похилого віку швидшими темпами, ніж у всіх інших. Наслідком стає не тільки поступове "задушення" державних фінансів, але й зростання бідності серед дітей та молоді, які нині частіше живуть у скруті, ніж їхні прадіди та прабабусі.

Екстремальні пенсії Франції

Ситуація у Франції виглядає ще більш екстремальною: французькі пенсіонери не лише отримують одні з найбільших пенсій у світі, але й починають їх отримувати раніше. Це призводить до унікальної ситуації, коли середній дохід осіб старше 65 років перевищує доходи працездатного населення. І будь-які спроби змінити цю систему зустрічають масове обурення та протестні рухи.

Так, пропозиція президента Емманюеля Макрона підвищити пенсійний вік викликала загальнонаціональні протести. Так само плани прем’єра Барньє відкласти останнє підвищення пенсій призвели до падіння уряду.

За оцінками французького політичного аналітика Франсуа Валентана, пенсії займають настільки важливе місце у держбюджеті, що лише минулого року вони склали одну шосту витрат Міністерства оборони. Без цих витрат Франція не змогла б досягти цільового показника НАТО у 2% військових витрат.

Попри це, політики намагаються компенсувати зростання пенсій через нові податки, але надходження від них часто менші за потенційні економії від скорочення пенсій. У Великій Британії навіть оптимістичні прогнози надходжень від податків на багатство не покривають додаткових витрат на пенсії, індексовані на доходи населення.

Автор зазначає, що ситуація ускладнюється ще й тим, що зміни поколінь мало впливають на державні фінанси.

"Сподівання, що вплив бебі-бумерів ослабне після перемоги лейбористів на останніх виборах, виявилися марними. Плани перевіряти доходи пенсіонерів для зимових субсидій на опалення були швидко скасовані через негативну реакцію виборців, які продемонстрували суворе ставлення до урядових спроб обмежити права старшого покоління", - пише Берн-Мердок.

Він зазначає, що виборці часто звинувачують політиків у фіскальних махінаціях, але у цій ситуації вони самі підтримують збільшення пенсій, немов сподіваючись витягнути гроші з "чарівного капелюха". Рано чи пізно уряди обох країн зіткнуться з неминучою математичною реальністю - зростання пенсійних витрат не може тривати бескінечно, і політичні компроміси стають все складнішими.

Пенсії в світі – головні новини

За даними Euronews, середня пенсія у країнах Європи у 2022 році (за найсвіжішими доступними даними) складала близько 1 345 євро на місяць (приблизно 64 372 грн). Це у понад 16 разів більше порівняно з середнім розміром виплат, які отримували українські пенсіонери за той же період (середня пенсія в Україні у 2022 році складала 3991,5 грн).

Видання Visual Capitalist повідомляло, що Люксембург, Норвегія та Ісландія гарантують трудову пенсію по старості у розмірі понад 30 000 євро на рік. Така сума стала можливою не просто так - у цих маленьких країнах потужна і стабільна економіка, високі зарплати та надійні ощадні системи.

