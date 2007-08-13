Кузьмук вважає заяви Рудьковського передчасними

Віце-прем’єр-міністр України Олександр КУЗЬМУК вважає передчасними заяви міністра транспорту та зв’язку України Миколи РУДЬКОВСЬКОГО щодо винних в аварії цистерн з фосфором під Львовом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Сьогодні ще не завершено експертизу. Я розумію, що є багато такого, що дає можливість робити заяви про вину казахської сторони», - сказав О.КУЗЬМУК. «Крапка ще не поставлена. І я вважаю передчасним… Заявляти повинен не міністр транспорту, а Генеральна прокуратура», - додав віце-прем’єр.

У контексті зазначеного О.КУЗЬМУК підкреслив, що сьогодні для отримання остаточних висновків щодо винних в аварії ще багато чого залежить від проведення експертизи цистерн, рейок залізниці та залізничного полотна.

При цьому О.КУЗЬМУК наголосив, що у нього немає ніякого сумніву, що експертизу буде закінчено у найближчий час. Коли саме, він не уточнив.

«У мене немає будь-якого бажання, щоб це (мається на увазі експертиза – УНІАН) було проведено абияк, і був призначений винний», - наголосив віце-прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, М.РУДЬКОВСЬКИЙ з посиланням на дані попередньої технічної експертизи, проведеної фахівцями Мінтрансзв`язку, заявив в інтерв`ю тижневику «Контракти» (від 13 серпня), що аварія на залізничному перегоні у Львівській області, яка призвела до витоку жовтого фосфору, сталася через порушення правил його вантаження і несправності цистерни.

У зв`язку з цим він підкреслив, що «є низка питань до власника вантажів - казахської компанії». За даними міністра транспорту України, причин аварії, за які несли б відповідальність працівники «Укрзалізниці», не виявлено.

Водночас раніше, 26 липня, прес-служба «Залізниць Казахстану» розповсюдила заяву про те, що причиною сходження цистерн з фосфором з рейок є ремонт залізничних колій, що проходив в день проходження вантажу на ділянці.