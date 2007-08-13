Ющенко відмінив постанову уряду щодо торгівлі зброєю

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. № 1228».

Відповідний указ глави держави розміщено на офіційному сайті Президента.

Зазначеною постановою державне підприємство «Зовнішньоторговельна фірма «ТАСКО-експорт» (м.Київ) уповноважується на діяльність, прямо пов`язану із забезпеченням національної безпеки і оборони держави, а саме: здійснення у повному обсязі експорту та імпорту товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

На думку В.ЮЩЕНКА, таке рішення Кабінету Міністрів України не відповідає основним принципам державної політики у сфері військово-технічного співробітництва, суттєво ускладнює здійснення державного експортного контролю, створює передумови для витоку державної таємниці та порушення міжнародних зобов`язань України, пов`язаних з нерозповсюдженням зброї масового знищення, засобів її доставки та обмеженням передач звичайних видів озброєння, що становить загрозу національній безпеці України.

У зв`язку з цим зазначена постанова Кабінету Міністрів України не відповідає статті 17 Конституції України, за якою забезпечення економічної безпеки є однією з найважливіших функцій держави, статті 18 Основного Закону України, згідно з якою зовнішньополітична діяльність України має бути спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки.

В указі зазначається, що за наведених обставин ця постанова Кабінету Міністрів України не відповідає й частині другій статті 8 Конституції України, згідно з якою нормативно-правові акти мають прийматися на основі Конституції України і відповідати їй.

Президент наголошує, що видаючи постанову всупереч Основному Закону держави, Кабінет Міністрів України порушив частину другу статті 6 та частину другу статті 19 Конституції України, за якими органи державної влади зобов`язані здійснювати свої повноваження в установлених Конституцією України межах та на її підставі, а також частину третю статті 113 Конституції України, яка зобов`язує уряд керуватися у своїй діяльності Конституцією України.

Глава держави у своїм указі доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони України при підготовці для розгляду на засіданні Ради питання про вдосконалення системи військово-технічного співробітництва забезпечити опрацювання та підготовку пропозицій щодо оптимізації здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

Одночасно В.ЮЩЕНКО направив конституційне подання щодо невідповідності Конституції України постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 895 «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999р. № 1228».