Нардеп: Питання лише - коли і наскільки впаде гривня

У державному бюджеті на 2012 рік передбачена стабільність курсу гривні, хоча в це ніхто не вірить.

Таку думку висловив народний депутат України від НУ-НС Віктор МАТЧУК у рамках дослідницької програми Інституту Горшеніна «Підсумки 2011 року», повідомили УНІАН в інституті.

Депутат відзначив, що сьогодні дуже мало людей в країні насмілюються говорити вголос про неможливість збереження стабільного курсу національної валюти. «Є окремі особи, яким за посадою належить так говорити, але навіть за їхніми очима зрозуміло, що вони самі в це не вірять. Питання лише - коли і наскільки впаде гривня», - сказав В.МАТЧУК.

За його словами, одні вважають, що це відбудеться вже навесні, інші – «що до виборів якось протримаємося, а ось на другий день після виборів відразу гуркнемо її в два рази».

«Але у будь-якому разі, стабільним цей курс впродовж наступного року не буде. А бюджет не передбачає такої зміни», - сказав В.МАТЧУК.

Депутат вважає, що за цим і низкою інших показників ухвалений бюджет має лише рамковий декларативний характер.

«Хоч би тому, що в ньому, навіть після того, як скоротили прогнозовані показники щодо зростання ВВП із більш ніж 5% до 3,9%, все одно не буде навіть 3,9%. Тому що вже є висновок Світового банку, де для України найоптимістичнішим показником визначено 2,5%. Тобто, за цим показником зростання ВВП вже є нереальним», - вважає він.

Нереальними показники бюджету, на думку В.МАТЧУКА, є й через ціну на газ. «Ціна на газ такою не буде – вона або буде знижена, або вона зросте. Якщо ця формула залишиться без змін, то ціна наступного року може продовжити зростати до 600 доларів. І тоді знову потрібно буде переглядати бюджет», - сказав депутат.

При цьому В.МАТЧУК вважає, що Україна має можливість для перегляду ціни на російський газ. «Упевнений, що така можливість є, але також не менш упевнений, що це може статися лише тільки за вкрай невигідних для України умов. Тому моя особиста позиція – краще хай буде висока ціна на газ, але ми зберігатимемо перспективу. Або шляхом рішення суду, або шляхом різкого зниження споживання газу вириватися з цієї кабали, ніж зробити так, як ми вчинили з Харківськими угодами – нічого не одержавши натомість ми здали частину національних інтересів України. Польща сьогодні споживає газу 14 млрд. кубометрів. Україна минулого року спожила 66 млрд. Різниця - майже в п`ять разів. При цьому ВВП Польщі в 4 рази вище, ніж в Україні. Тобто, коефіцієнт 1:20. Поляки в 20 разів менше споживають газу на виробництво одного євро ВВП. Ось це наша перспектива. Все решта - це від лукавого», - переконаний В.МАТЧУК.