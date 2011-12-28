ЗМІ: Вчителі зустрінуть Новий рік без зарплат

У декількох областях України працівники освіти ще не отримали зарплатню за грудень 2011 року.

Про це "Економічній правді" повідомило джерело в Міністерстві фінансів.

Співрозмовник видання зазначив, що в останні роки працівники освіти отримували зарплату до Нового року, що співпадало з завершенням бюджетного року.

У деяких випадках практикувалася виплата премій за підсумком року, але цього разу, зокрема у Одеській, Херсонській та Волинській областях, не здійснені навіть обов’язкові платежі. "Немає грошей", - підкреслив співрозмовник "ЕП".

В той же час, працівник однієї з київських гімназій повідомив виданню, що в Києві вчителям сплачено лише аванс за грудень.

"Минулого року з нами розрахувалися за грудень до кінця року. В цьому ж році маємо тільки аванс, а на зарплату ще чекаємо, але її ніхто не обіцяє. А Бога молимо про новорічну премію за 2011 рік. Колеги з регіонів скаржаться, що їх відправляють на зимові канікули за власний рахунок", - бідкається працівник освіти.

Дану інформацію підтвердив працівник однієї з шкіл тернопільської області.

Розмір новорічної премії столичного працівника освіти враховує і стаж, і ставку, але в середньому становить 500 гривень.

В жовтні відбулися затримки зі виплатою пенсій. Тоді уряд аргументував затримку необхідністю акумулювання значної суми коштів для розрахунку за державним боргом.