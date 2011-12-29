Депутати обурені затягуванням суду з повернення Індару

Народні депутати України обурені затягуванням суду з повернення державі інсулінового заводу "Індар".

Про це вони заявили Podrobnosti.ua, коментуючи інформацію про те, що колегія суддів Київського апеляційного господарського суду, яка займалася розглядом справи щодо повернення заводу "Індар" у державну власність, у повному складі узяла самовідвід на останньому засіданні суду 27 грудня. Офіційною причиною самовідводу стало те, що всі троє суддів розійшлися у думках і не змогли дійти єдиного рішення у справі інсулінового заводу.

На думку народного депутата України і члена Вищої ради юстиції Сергія КІВАЛОВА, самовідвід суддів “не може не насторожувати". Депутат сказав, що він не пам'ятає такого випадку, коли всі судді одночасно брали самовідвід. За словами С.КІВАЛОВА, "це поганий синдром, і його треба одразу усунути, щоб іншим не кортіло".

Член ВРЮ вважає, що "є всі підстави, щоб притягати цих суддів до відповідальності, адже це їх робота. Найлегше у разі кожної складної справи відмовлятися і брати самовідвід. А це саме і є порушення". С.КІВАЛОВ також додав, що якщо до нього буде звернення щодо цього факту, то він винесе цей випадок на розгляд Вищої ради юстиції.

Останні події навколо "Індару" народний депутат України від "НУ-НС" Володимир КАРПУК вважає навмисним затягуванням процесу повернення стратегічного підприємства у державну власність.

"Всі ці перенесення засідань, самовідводи, це все свідчить про те, що за цим стоять інтереси великих державних мужів, які хочуть такими методами домогтися, щоб завод не було повернуто державі і щоб не було якихось конкретних рішень щодо винних у його незаконному відчуженні", - заявив В.КАРПУК.

За його словами, всі матеріали, одержані Тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради з питань розслідування ситуації, що склалася на підприємстві "Індар", свідчать про те, що завод було дійсно вкрадено, однак, незважаючи на це СБУ, ГПУ, МВС лише пишуть відписки і не роблять жодних конкретних дій для розв’язання ситуації.

"Є побоювання, що за той час, поки триватиме судова тяганина, може відбуватися подальше розкрадання майна підприємства, і від заводу "Індар" залишиться тільки назва", - висловив занепокоєння політик. За його словами, ТСК вже ухвалила рішення направити низку депутатських запитів правоохоронним органам з вимогою конкретних дій щодо даної справи.

Як заявила голова профільного Комітету ВР з питань охорони здоров'я Тетяна БАХТЄЄВА, у даній ситуації необхідно наполягати на невідкладному проведенні суду. За її словами, необхідно скликати найближчим часом засідання слідчої комісії, на якій будуть узгоджені подальші дії із захисту інсулінового заводу. "Вони борються, і нам треба боротися, щоб завод було повернуто державі", - переконана Т.БАХТЄЄВА.

Довідка УНІАН. ЗАТ "Індар" засновано 14 серпня 1997 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України "Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів". Підприємство випускає більш як 60% інсулінів, виготовлюваних в Україні. Держава в 2000 році внесла свої 70,7% акцій "Індару" до статутного фонду ДАК "Укрмедпром".

У 2008 році 70,7% акцій заводу придбала компанія Storke Holdings Limited. Це рішення було оскаржено в суді, і три роки тривав судовий розгляд.

Проте, як свідчать очевидці, у ніч на 8 липня 2011 року близько сотні бійців "Беркуту" увірвалася на територію заводу, щоб провести на завод представників нових власників підприємства. 11 липня прес-служба підприємства з посиланням на нового директора підприємства Євгена КОНОНЕНКА розповсюдила повідомлення, що підприємство працює у нормальному режимі.

9 вересня Господарський суд Києва за позовом Генеральної прокуратури України визнав за державою право власності на пакет акцій ЗАТ "Індар", які незаконно були передані офшорній компанії "Сторк Холдінгз Лімітед".

Таким чином, суд визнав за державою в особі Державної акціонерної компанії "Укрмедпром" право власності на 11 437 581 акцію ЗАТ "Індар", які витребувані у вказаної компанії і мають бути повернуті державі, повідомили в ГПУ.

Зараз це рішення суду перебуває на апеляційному розгляді в Апеляційному господарському суді Києва.

7 жовтня 2011 року Верховна Рада Україна прийняла постанову “Про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин, які призвели до ситуації, що склалася навколо ПрАТ “Індар”.