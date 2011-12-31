Священики закликають не дарувати драконів на Новий рік

Священики закликають віруючих на Новий рік дарувати один одному замість драконів ікону Георгія Змієборця.

Як повідомляє «Православіє в Україні», священики не пропонують боротися з зображеннями драконів, що є символами 2012 року відповідно до східного календаря, а закликають дарувати інший символ - перемоги добра над злом.

«У новому році даруйте замість драконів зображення Георгія Звитяжця», - зазначив прес-секретар Блаженнішого Митрополита ВОЛОДИМИРА, голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ протоієрей Георгій КОВАЛЕНКО.

За його словами, у нашому суспільстві вже протягом багатьох років існує традиція відзначати не новий рік благості Божої, а «рік кролика» чи «тигра». І на думку отця Георгія, спробувати подолати цю тенденцію можуть православні віруючі саме у 2012-му, запропонувавши замість символу зла - дракона, символ перемоги добра над злом - образ святого великомученика Георгія, який перемагає змія.

«Місце дракона - під копитом коня святого Георгія», а не в оселях православних християн, - зазначається у повідомленні.