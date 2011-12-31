Погода на 1 січня

1 січня в Україні, за прогнозами синоптиків, очікується мокрий сніг.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, на Лівобережжі та у південній частині країни пройде дощ зі снігом, місцями спостерігатиметься налипання мокрого снігу, в районі Донбасу - ожеледь.

На решті території в окремих районах пройде невеликий мокрий сніг.

Вночі та вранці у східних областях, Криму та Приазов'ї місцями туман. На дорогах країни подекуди ожеледиця.

Вітер протягом доби переважатиме південно-західний з переходом на північно-західний (вночі у східних областях південно-східний), 5-10 м/с, у південній частині окремі пориви 15-18 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (в карпатському регіоні вночі 3-8° морозу), в Криму протягом доби 1-6° тепла.

У Києві та області очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла. По м. Києву температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.