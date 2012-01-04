Скільки коштує винайняти квартиру у Києві (по районах)

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в 2011 році виросла на 11,55% (59 дол.) – до 570 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Святошинський район із середньою вартістю оренди однокімнатної квартири в 342 дол./місяць, найдорожчим - Печерський район (573 дол./місяць).

За даними компанії, за вказаний період у Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир виросла на 48 дол. – до 573 дол., 2-кімнатних, – на 45 дол., до 743 дол., 3-кімнатних, – на 43 дол., до 886 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир виросла на 61 дол. – до 462 дол., 2-кімнатних, – на 82 дол., до 760 дол., 3-кімнатних, – на 100 дол. – до 901 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир виросла на 44 дол., до 364 дол., 2-кімнатних, – на 56 дол. – до 479 дол., 3-кімнатних, – на 58 дол., до 690 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир виросла на 48 дол. – до 437 дол., 2-кімнатних, – на 44 дол., до 548 дол., 3-кімнатних, – на 55 дол., до 693 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир виросла на 59 дол. – до 385 дол., 2-кімнатних, – на 70 дол., до 514 дол., 3-кімнатних, – на 84 дол., до 620 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир виросла на 40 дол. - до 372 дол., 2-кімнатних, – на 47 дол., до 487 дол., 3-кімнатних, – на 56 дол., до 657 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир виросла на 43 дол., до 342 дол., 2-кімнатних, – на 55 дол., до 472 дол., 3-кімнатних, – на 76 дол., до 599 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир виросла на 42 дол. – до 351 дол., 2-кімнатних, – на 48 дол., до 489 дол., 3-кімнатних, – на 37 дол. – до 593 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир виросла на 45 дол., до 352 дол., 2-кімнатних, – на 47 дол., до 459 дол., 3-кімнатних, – на 49 дол., до 575 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир виросла на 55 дол. – до 353 дол., 2-кімнатних, – на 62 дол., до 470 дол., 3-кімнатних, – на 77 дол., до 611 дол.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.