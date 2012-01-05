На Житомирщині повісилася 17-річна дівчина

У Житомирській області повісилася 17-річна дівчина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Житомирській області, трагедія сталася у селі Павлівка Червоноармійського району.

30 грудня, коли дівчині виповнилося 17 років, вона пішла з дому, а вже 2 січня її знайшли повішеною.

Питання щодо можливого порушення за цим фактом кримінальної справи буде вирішуватися після проведення судово-медичної експертизи.