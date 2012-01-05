Міліція опрацьовує чотири версії побиття депутата-«свободівця» у Тернополі

Міліція має чотири версії щодо причин жорстокого побиття депутата Тернопільської міської ради від ВО «Свобода», голови постійної комісії міськради з питань використання комунального майна, керівника приватного підприємства Олега НАПОРИ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на сесії міськради начальник міськвідділу міліції Андрій МАТРИФАЙЛО.

За його словами, правоохоронці вважають, що напад могли скоїти хулігани або ж люди, які мали особисту неприязнь до потерпілого. Крім того, слідство припускає, що напад на депутата міг бути зумовлений професійною діяльністю О.НАПОРИ, а також він міг отримати ушкодження внаслідок падіння з власної необережності.

«Не виключаємо жодної з цих версій», – сказав А.МАТРИФАЙЛО.

Він також повідомив, що правоохоронці опитали усіх мешканців будинку, розташованих по сусідству із дитсадком, в якому виявили побитого, непритомного депутата.

Розслідування кримінальної справи, порушеній за фактом заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження (ст. 121 Кримінального кодексу України), триває.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня 2011 року у Тернополі було скоєно напад на депутата міської ради від ВО «Свобода» О.НАПОРА. Депутат внаслідок побиття потрапив до реанімації.

21 грудня на сесії депутати міської ради проголосували за протокольне доручення керівнику міської міліції А.МАТРИФАЙЛУ взяти під особистий контроль вивчення і розслідування справи про побиття О.НАПОРИ і щодня доповідати міському голові про перебіг розслідування.