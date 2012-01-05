Філарет - про можновладців: за неправду їх рано чи пізно спитають

Той, хто отримав владу, повинен служити насамперед народу, який його обрав, а не собі. Про це сказав глава Української православної церкви Київського патріархату Святійший Патріарх Філарет в інтерв’ю УНІАН.

Зокрема, глава УПЦ КП зазначив: «Перше. Я постійно говорю одне: можновладці, які отримали владу від Бога, повинні керуватися правдою. Якщо вони не керуються правдою – це значить, що і з ними будуть поступати не по правді. Бо Господь сказав: як хочете, щоби з вами чинили люди, так і ви чиніть з ними. Тому, коли можновладці приймають якісь рішення, вони повинні найперше думати – правду вони роблять, чи ні? Бо за неправду їх рано чи пізно спитають – якщо не люди, то Бог обов’язково! Прийде для кожного суд Божий. Друге. Всяка влада є від Бога. Влада – а не людина, яка цю владу має. Бо людина може бути і грішником, і злочинцем, і тираном, що ми бачимо з історії. А тому знання, що влада – від Бога, накладає на носія влади велику відповідальність. Бо той, Хто дав, спитає звіту! А хто отримав владу, повинен служити насамперед народу, який його обрав, а не собі. Чи президент, чи депутат, чи інші чиновники – слуги народу».

За словами Патріарха Філарета, «ми ж бачимо в Україні, як багато можновладців не виконують своїх обов’язків, не служать народу, а служать собі, що виявляється у власному збагаченні. Бо оскільки влада дає можливість розподіляти майно народне – кожен нечесний можновладець хоче від цього майна якомога більше собі відірвати…».

На думку предстоятеля УПЦ КП, виправлення цих негараздів залежать не тільки від Президента: «Він задає тон, і йому задають тон. Але ті, що задають тон – вони в тіні, їх не видно. А винних у цих труднощах і негараздах багато. Кожен, хто живе не по правді і діє не по правді, – винний в цьому. Він створює цю атмосферу. Подивіться – президенти змінюються, а нечесні чиновники як були, так і є…».

За словами патріарха Філарета, «Господь все це терпить – але до часу, бо дає кожному грішнику можливість покаятися. А хто не кається – той буде покараний. Так само, як було в радянські часи. Руйнували храми, розстрілювали священиків, відправляли їх в Сибір, на Соловки. Все це Господь бачив і попускав, але до часу. Неправда діяла до певної межі. Так і тут – діє неправда, але їй буде край. А межу покладає Бог. Тій неправді 20-30-х років Господь поклав межу війною. Війна почалася – припинилися і руйнація храмів, і розстріли священиків, і переслідування церкви. І стали всі ходити до храмів і молитися. Як Господь покладе цю межу і скільки Господь буде терпіти в наш час – побачимо. Господь все бачить і все тримає. І від Нього залежить наше життя і благополуччя, і від наших вчинків. Ми самі, своєю неправдою, своїми гріхами, беззаконнями, або навпаки – добрими справами і правдою, створюємо в країні атмосферу».

*** Інтерв’ю з Патріархом Філаретом читайте тут