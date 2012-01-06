Українські вертольотники готові до відправки в Конго

Напередодні Різдвяних свят на Львівщині, на базі 3-го окремого полку армійської авіації 8-го армійського корпусу Сухопутних військ, що дислокується у Бродах, завершилася підготовка особового складу першої ротації миротворчого контингенту Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, рівень підготовки та практичні навички особового складу українського миротворчого контингенту оцінили представники комплексної комісії на чолі з генерал-майором Олександром СИРСЬКИМ.

За словами голови комісії, основу льотного складу миротворчого контингенту становлять льотчики першої вертолітної ескадрильї полку, яка входить до Об’єднаних сил швидкого реагування.

«Всі вони є досвідченими військовими льотчиками, мають більше тисячі годин нальоту. А командир 3-го окремого полку армійської авіації військовий льотчик-снайпер полковник Ігор ЯРЕМЕНКО налітав на вертольотах Мі-24 майже три тисячі годин. Саме його рішенням Вищої атестаційної комісії Міністерства оборони України призначено на посаду командира миротворчого контингенту Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго», – повідомив О.СИРСЬКИЙ.

Полковник І.ЯРЕМЕНКО розповів, що, відповідно до стандартів ООН, кожен вертолітник – учасник місії залежно від класу та посади повинен мати певну кількість годин, проведених у повітрі. «Зокрема, командир екіпажу – 1000 годин нальоту. Із них 30 годин – польоти за приладами та не менше 50 годин нальоту вночі. Також кожен із членів екіпажу повинен бути підготовленим до маршрутних польотів вдень у складних метеорологічних умовах та вночі у простих метеоумовах», – повідомив він.

За словами заступника командира 3-го полку з льотної підготовки військового льотчика першого класу підполковника Геннадія ГОЛУБІВСЬКОГО, незважаючи на обмеженість у часі, керівництву загону вдалося виконати весь комплекс завдань із підготовки особового складу.

«Із льотним складом проведено п’ять льотних змін. Проводилися також чергові перевірки техніки пілотування, бойове злагодження у складі загону, під час якого складалися заліки зі спеціальної підготовки, стрільб з особистої зброї, водіння, фізичної підготовки», – розповів він. За його словами, головним завданням в ході проведення бойового злагодження було належно підготувати льотно-підйомний склад загону до дій у складних метеорологічних умовах вдень та у простих метеорологічних умовах вночі. З льотним складом також проводилися заняття з парашутно-десантної та морської підготовки.

Бойове злагодження завершилося заліковими польотами під час процедури сертифікації.

Голова комплексної комісії генерал-майор О.СИРСЬКИЙ високо оцінив підготовку українського миротворчого контингенту. Він зазначив, що до складу миротворчого контингенту Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго увійшли найбільш підготовлені військовослужбовці. Майже 90 відсотків з них мають досвід участі у миротворчих операціях у Косовому, Іраку, Сьєрра-Леоне та Ліберії.

*** Головний штаб Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго (МООНСДРК) розташований у столиці країни м. Кіншаса. Військові контингенти Місії дислоковані на території усіх провінцій Конго. Військовий компонент Місії складається з п’яти бригад (Західна, Північне Ківу, Ітурі, Південне Ківу, Катанга) та одного сектору, розташованого в м. Кісангані.

Відповідно до Указу Президента України від 20 червня 2000 року № 806, у складі Місії ООН у Конго виконують завдання військові спостерігачі Збройних Сил України.

Зважаючи на те, що Україна має відповідні можливості, а також проведене у лютому 2010 року виведення трьох українських вертольотів Мі-24 з Ліберії згідно з планом поетапного скорочення Місії ООН у Ліберії, Секретаріат ООН звернувся до України з проханням розглянути можливість направлення підрозділу бойових вертольотів до МООНСДРК.

У зв’язку з цим, планується направити до складу МООНСДРК український миротворчий контингент чисельністю до 200 військовослужбовців. Основне озброєння контингенту – чотири бойових вертольоти Мі-24, 43 одиниці техніки.

Місцем базування миротворчого контингенту України на території Демократичної Республіки Конго пропонується визначити аеродроми Місії у м. Гома (Північне Ківу) з подальшим переміщенням двох вертольотів на аеродром у м. Бунія (Ітурі).