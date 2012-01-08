У Харкові рятувальники силоміць витягнули з річки жінку
19:24, 08 січня 2012Суспільство
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Врятовану відправлено до лікарні
У Харкові на Різдво рятувальники витягнули з річки 27-річну жінку.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС у Харківській області, повідомлення про те, що у річці Харків, біля пішохідного мосту, знаходиться людина, надійшло до рятувальників від перехожих вчора близько 20.55.
Бригада рятувальників, яка прибула на місце події, виявила, що посеред річки по пояс у холодній воді стоїть жінка. На заклики рятувальників негайно вийти з води вона не реагувала.
Підібравшись до жінки, рятувальники зачепили її мотузками та рятувальним колом і витягли на берег, при цьому жінка чинила опір. Врятовану відправлено до лікарні.
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