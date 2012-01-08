У Харкові рятувальники силоміць витягнули з річки жінку

У Харкові на Різдво рятувальники витягнули з річки 27-річну жінку.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС у Харківській області, повідомлення про те, що у річці Харків, біля пішохідного мосту, знаходиться людина, надійшло до рятувальників від перехожих вчора близько 20.55.

Бригада рятувальників, яка прибула на місце події, виявила, що посеред річки по пояс у холодній воді стоїть жінка. На заклики рятувальників негайно вийти з води вона не реагувала.

Підібравшись до жінки, рятувальники зачепили її мотузками та рятувальним колом і витягли на берег, при цьому жінка чинила опір. Врятовану відправлено до лікарні.