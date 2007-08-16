2/3 українців ані на копійку не вірять політикам (соцопитування)

37,6% українців вважають, що дебати між політичними лідерами більш за все впливають на їхній політичний вибір під час передвиборної кампанії.

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження «Україна напередодні виборів», проведеного Інститутом Горшеніна в рамках річної програми «Ментальні основи вибору».

Згідно з опитуванням, на другому місці як передвиборний інструмент впливу на виборців стоять зустрічі політиків з народом - так вважають 37% респондентів. Далі йдуть: партійна програма (34%), виступи в ЗМІ (28%), новини в засобах масової інформації (25%), політична реклама на телебаченні, радіо (16%), біг-борди, листівки, плакати (5%).

При цьому близько двох третин опитаних упевнені, що передвиборні обіцянки політиків так і не будуть виконані. Вірять же обіцянкам політиків всього 13% українців.

Також переважна більшість виборців (84%) вважає, що основною темою передвиборних обіцянок буде підвищення зарплат і пенсій. Проте 40% українців упевнені, що підвищення зарплат і пенсій перед виборами не вплине на їхній політичний вибір.

Коментуючи результати дослідження, експерт Інституту Вікторія САВОСТЬЯНОВА зазначила, що українські виборці настільки часто чують обіцянки політиків про підвищення соціальних стандартів, що навіть реальне підвищення зарплат і пенсій перестало бути дієвим інструментом впливу на електорат. Тому, за словами експерта, найдієвішим для них є спілкування з представниками українського політикуму, тим більше, що, згідно з дослідженням Інституту Горшеніна, кожен третій українець спирається лише на особисті симпатії до певних політиків.

«Український виборець хоче бачити товар «обличчям». І це вже позитивна тенденція. Тепер необхідно, щоб у свідомості людей відновився зв`язок між їхнім життям, їхнім вибором і владою. Інститут Горшеніна проводить свої дослідження не тільки для того, щоб вивчити менталітет українців, а також і для того, щоб підштовхнути українського виборця до свідомого вибору», - зазначила В.САВОСТЬЯНОВА.

Дослідження «Україна напередодні виборів» проводилося Інститутом Горшеніна в рамках річної програми досліджень «Ментальні основи вибору» з 20 червня по 4 липня 2007 року в 128 населених пунктах України (62 міста і 66 сіл). Всього було опитано 2006 респондентів, які представляють населення України у віці від 18 років. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.