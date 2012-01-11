Україна взяла на озброєння "Малахіт"
Радар може супроводжувати до 256 цілей
МіністерствооборониУкраїни прийняло наозброєння новірадіолокаційністанції "Малахіт", повідомляєІТАР-ТАРС.ВідповіднийнаказпідписавміністроборониМихайлоЄжель.Технікаувійшладо паркуВПС країни.Новістанції повиннізамінитизастарілі іенергоємнірадари.
Пересувнірадари "Малахіт" являютьсобоюмодернізіровану версіюрадараП-18МУ"Терек".У модернізованомуваріантізастосованакомпенсаціяактивних перешкод, цифроваобробкасигналів, вимірюванняшвидкостірухуповітрянихцілей,атакожїх автоматичнийпошук ісупровід.
"Малахіт" здатнийтакожвавтоматичномурежиміпередаватиданіпро виявленіповітрянихцілях.
РадіолокаційнастанціярозміщуєтьсянашасіКрАЗі одномувантажномупричепі(дляпорівняння,П-18МУбазуєтьсянадвохавтомобіляхУрал-375абоУрал-4320і двохпричепах).Радарможевиявляти цілі, що рухаютьсязі швидкістюдо тисячіметрівзасекундуі супроводжуватидо 256з них.
ВиробникомновоїРЛСє компанія "Укрспецтехніка".