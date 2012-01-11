Україна взяла на озброєння "Малахіт"

Радар може супроводжувати до 256 цілей

МіністерствооборониУкраїни прийняло наозброєння новірадіолокаційністанції "Малахіт", повідомляєІТАР-ТАРС.ВідповіднийнаказпідписавміністроборониМихайлоЄжель.Технікаувійшладо паркуВПС країни.Новістанції повиннізамінитизастарілі іенергоємнірадари.



Пересувнірадари "Малахіт" являютьсобоюмодернізіровану версіюрадараП-18МУ"Терек".У модернізованомуваріантізастосованакомпенсаціяактивних перешкод, цифроваобробкасигналів, вимірюванняшвидкостірухуповітрянихцілей,атакожїх автоматичнийпошук ісупровід.



"Малахіт" здатнийтакожвавтоматичномурежиміпередаватиданіпро виявленіповітрянихцілях.



РадіолокаційнастанціярозміщуєтьсянашасіКрАЗі одномувантажномупричепі(дляпорівняння,П-18МУбазуєтьсянадвохавтомобіляхУрал-375абоУрал-4320і двохпричепах).Радарможевиявляти цілі, що рухаютьсязі швидкістюдо тисячіметрівзасекундуі супроводжуватидо 256з них.



ВиробникомновоїРЛСє компанія "Укрспецтехніка".

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