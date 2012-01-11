На Рівненщині 16-річний хлопець згвалтував 90-річну бабусю

Правоохоронці Рівненщини виявили новий факт у справі пограбування 90-річної жительки районного центру Володимирець.

Про це УНІАН повідомляв 9 січня. Нагадаємо, у вечірню пору пенсіонерка забула зачинити вхідні двері. Зловмисник зайшов до хати, побив бабусю та забрав у неї понад 500 гривень. Правоохоронцям вдалося розшукати та затримати грабіжника. Ним виявився 16-річний учень профтехучилища. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Розслідуючи справу, міліціонери встановили ще й факт зґвалтування старенької.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області. Як з’ясувалося, хлопець мав уже судимість за крадіжку. Його мати зловживає алкоголем, батько помер. 9-річну сестричку зґвалтували та задушили.

Тепер крім кримінальної справи за фактом розбою міліціонери порушили й ще й справу про зґвалтування.