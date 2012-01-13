Українські сировари вимагають від Росії довести погану якість сирів
Кажуть, звинувачення безпідставні
Московські санітари не надали Києву жодних документів на підтверження своїх слів щодо якості українських сирів. Про це ТСН повідомив голова Держкомітету ветеринарної медицини України Іван Бісюк.
"Нема проведеного службового розслідування в цьому питанні, нема звернення Росспоживнагляду", - сказав він.
Разом із ветеринарами обурюються й сировари. Свою продукцію постачали в Росію десятиліттями - претензій не було ніколи.
"І дуже прикро нам, що прозвучало в адрес молочників, що існує така проблема. Прикро за нас усіх. Кожен тиждень наша продукція досліджується на всі показники безпеки згідно закону РФ, федерального закону", - обурюється керівник виробничої лабораторії Маргарита Бутко.
Завідувач виробництва сирзаводу Надія Макарова показує склад. Саме ці сири йдуть на експорт до Росії. Тут готові будь-кому надати продукт на експертизу.
"У нас перевіряється, починаючи з молока, вміст рослинного жиру, - запевняє пані Надія. - Ми його не виявляємо. У нас натуральне молоко. Ми гарантуємо, що в нашому сирі немає ніяких рослинних добавок. У нас стопроцентна сировина молочна".
Звинувативши українських виробників, російські санітари коментувати свої слова відмовляються. Обмежились лише заявою на своєму офіційному сайті. Виробникам докоряють, що замість тваринних жирів сир готують на рослинних, а це вводить в оману споживачів. Особливе занепокоєння російського відомства викликає продукція дев` яти українських заводів. Та виявилося, що сир на рослинних жирах для росіян виготовляє лише одне підприємство. І воно має дозвіл.
"Ми будемо звертатися з офіційним запитом, щоб нам надали розгорнуту інформацію про те, чим саме підкріплено, що це саме ці заводи, і де це було, і коли це було, і хто проводив дослідження", - запевняє Іван Бісюк.