Набув чинності закон про декриміналізацію

17 січня набирає чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності».

Як повідомляє прес-служба глави держави, цим законом започатковано перший етап реформування кримінального судочинства України, наголосив радник Президента – керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента Андрій ПОРТНОВ.

Зокрема, з 17 січня запобіжний захід у вигляді взяття під варту не може бути застосований до раніше не судимої особи, підозрюваної чи обвинувачуваної у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п'яти років, зазначив А.ПОРТНОВ.

Крім того, підозрювані чи обвинувачені у вчиненні практично всіх злочинів у сфері господарської діяльності не можуть бути затримані - за винятком випадків невиконання обов'язків, пов'язаних із застосуванням до них іншого запобіжного заходу. Також з 17 січня цього року на всій території України до таких осіб не може буде застосоване взяття під варту – першим запобіжним заходом може бути тільки застава.

Із набранням Законом чинності 17 складів злочинів декриміналізуються - це тягне за собою закриття всіх кримінальних справ, які розслідуються правоохоронними органами або розглядаються судами, а також звільнення від всіх видів покарань осіб, засуджених за їх вчинення.

Засуджені за вчинення злочинів у сфері господарської діяльності особи, стосовно яких основне покарання у виді позбавлення волі було замінено на штраф, з моменту набрання чинності Законом будуть звільнені з місць позбавленні волі з подальшою сплатою відповідного штрафу.

Крім того, запобіжний захід у вигляді взяття під варту за такими кримінальними справами підлягає перегляду, а у випадку його зміни на заставу – звільненню з місць попереднього ув'язнення відповідної особи після внесення застави.

Ініціатива Президента щодо прийняття цього Закону спрямована на захист підприємців від протиправного тиску правоохоронних органів та пожвавлення інвестиційного клімату в Україні, наголосив А.ПОРТНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада 2011 року Верховна Рада ухвалила поданий Президентом Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)».

13 грудня В.ЯНУКОВИЧ підписав цей закон.