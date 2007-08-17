Тимошенко називає профанацією ініціативу Януковича

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО називає профанацією ініціативу прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА скликати позачергову сесію Верховної Ради для скасування недоторканності високопоставлених урядовців країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам у ЦВК.

«Ні позачергова, ні чергова сесія парламенту, який вже відсутній, неможливі. Парламент визнано неповноважним, указ Президента про припинення роботи цього парламенту ніхто не відміняв. І саме тому будь-яке рішення цього парламенту буде нелегітимним і незаконним, а це означає, що замість скасування недоторканності, просто в парламенті займатимуться профанацією», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ також припустила, що після проведення виборів будь-який депутат може звернутися до суду для оскарження рішення неіснуючого парламенту.

«Мені хотілося б, щоб недоторканність і пільги були ліквідовані в діючому парламенті. Раз і назавжди, щоб ніхто не міг оскаржити законність цього рішення в суді. Крім того, я впевнена у тому, що після виборів ці політики забудуть про свої обіцянки. І я хотіла б, щоб на всенародному референдумі народ закріпив рішення про скасування недоторканності і пільг для всіх депутатів і вищих посадовців», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня, на засіданні уряду прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ запропонував скликати позачергову сесію Верховної Ради для скасування недоторканності і пільг для чиновників усіх рівнів, зокрема Президента, глави уряду, народних депутатів і суддів.

Разом з тим прем`єр сказав, що вважає заяви політичних опонентів про необхідність скасування депутатської недоторканності лише передвиборним популістським гаслом.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що має намір обговорити тему скасування недоторканності для чиновників усіх рангів з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.