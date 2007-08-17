У День Незалежності «5 канал» розпочинає виборчий марафон

З 24 серпня «5 канал» розпочинає виборчий марафон, присвячений достроковим виборам до Верховної Ради України.

Як повідомила УНІАН прес-служба «5 каналу», в ефірі каналу з’являться нові проекти: ток-шоу «Теледебати. Парламентські вибори-2007» та «Українська незалежність: шосте скликання». Крім цього, більшість публіцистичних проектів «5 каналу», а саме: програми «Майдан», «5 копійок», «Час інтерв’ю» та «Новий час» до кінця передвиборчої кампанії виходитимуть у форматі спецпроектів.

Як зазначається у повідомленні, проект «Теледебати. Парламентські вибори-2007» виходитиме щоп’ятниці, починаючи з 24 серпня, у прямому ефірі каналу о 19.00. Це буде цикл із 5 тематичних передвиборчих ток-шоу за участі найрейтинговіших партій/блоків, які за результатами досліджень авторитетних соціологічних центрів долають 3% бар’єр, та експертів і представників громадського сектору. Модератор теледебатів – ведучий програми «Час» та спецпроектів Святослав ЦЕГОЛКО. Теледебати на «5 каналі» є некомерційними, і участь політичних сил у них є безплатною.

Проект «Українська незалежність: шосте скликання» – це черговий документальний проект С.ЦЕГОЛКА про історію політичних сил. «Наша мета – проаналізувати: що робили головні конкуренти на виборах упродовж останнього року? Коли вони зраджували виборців, а коли захищали їхні інтереси? Що означає символіка політичних партій, за які ми голосуємо? І чи всі передвиборчі гасла 2006-го вони реалізували?», - повідомив автор та ведучий проекту С.ЦЕГОЛКО.

Як повідомляє прес-служба «5 каналу», дещо в оновленому вигляді з’явиться програма «Новий час». На думку шеф-редактора каналу Олександра НАРОДЕЦЬКОГО, «протягом передвиборчої кампанії вона стане головним містком між виборцями та політиками». У програмі «Новий час» двоє ведучих працюватимуть у київській студії, і один у регіонах – найбільших містах України. Київська студія модеруватиме дебати між головними політичними опонентами, жителі обраних експертною групою міст у прямому ефірі зможуть ставити запитання політикам і вимагати від них відповіді.

Крім того, щотижнева недільна програма «Час інтерв’ю» сфокусується на бесідах із лідерами сімох політичних сил, які, за даними авторитетних соціологічних установ, мають найбільший рейтинг довіри серед населення. «Ми запитуємо політичних лідерів про те, що цікавить зараз всю Україну: хто дає їм гроші на вибори, чи вони виконали свої обіцянки перед виборцями, і що вони нам пропонують тепер?» - сказав співведучий програми Єгор СОБОЛЄВ.

Програма «Майдан» з Данилом ЯНЕВСЬКИМ стане центральною ареною боротьби за правду. Щотижня її гостями будуть головні ньюзмейкери країни з ключових політичних сил. Запитання їм ставитимуть провідні журналісти з найвідоміших видань світу, з різних точок земної кулі. Тематично «Майдан» фокусуватиметься на актуальних подіях тижня.

Іронічно-політичне шоу Романа ЧАЙКИ «5 копійок» також виходитиме в спеціальному форматі. Ведучий, за його словами, розбиратиме «анатомію та фізіологію» українського вибору: на що «клює» виборець, хто і як «прикормлює» виборчу рибку у «каламутній воді» пропаганди та реклами, як зі старих політсил отримати нову якість влади. «У цих п’яти програмах ми хочемо показати глядачам ментальний зріз суспільних очікувань та розчарувань», - зазначив Р.ЧАЙКА. Дискусія відбуватиметься між кандидатами від політичних сил та експертами, за нею стежитимуть представники громадських організацій та спостерігачів.

Завершиться серія спецпроектів інформаційним марафоном «Парламентські вибори-2007», який триватиме протягом усієї доби виборів і продовжуватиметься аж до оголошення офіційного результату виборів.