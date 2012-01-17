Шприци з наркотиками ховали в моркву

У Харківському СІЗО у моркві, яка містилася у передачі і призначалася для одного з ув’язнених, було виявлено та вилучено 2 медичних шприци з голками і наркотиками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державної пенітенціарної служби України у Харківській області, морква була виявлена у приміщенні прийому посилок та передач для ув’язнених під час проведення догляду продуктової передачі від громадянки.

В одному зі шприців ємністю 5 мл містилася речовина біло-жовтого кольору, у другому (порожньому) – 2 голки.

Після здачі продуктової передачі жінка зникла в невідомому напрямку, забувши свій паспорт громадянки України у приміщенні СІЗО.

Матеріали за даним фактом були направлені для прийняття рішення до міліції.