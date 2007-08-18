Українські майстри беруть у часть у Ягеллонському фестивалі

У польському місті Люблін проходить міжнародний Ягеллонський ярмарок, який розпочався у середу, 15 серпня, із традиційних Загальнопольських оглядів міських глашатаїв на площі Ринок у центрі старого міста.

Як передає кореспондент УНІАН, у перший день фестивалю філософську виставу Григорія Скороводи «Нарцис» гостям ярмарку представив колектив Львівського національного театру ім. Леся Курбаса.

Як повідомив УНІАН директор Ярмарку Гжегож ЖЕПЕЦКІ, цього року на захід було запрошено народних умільців із України, Білорусі, Угорщини, Португалії, Франції, Болгарії, “щоб показати, що Люблін досі є центром східної та західної культур, зацікавити гостей ярмарку виробами майстрів, професії яких зникають, ознайомити гостей із історією Любліна”.

За його словами, на торгівельних майданчиках можна купити вироби з кераміки, ковані сувеніри, плетені речі із лози, глечики та глиняний посуд, зроблені руками.

Українські експоненти зі Львова, Луцька, Рясного, Дніпропетровська, Соснівки, Полтави, Києва представляють на Ягеллонському ярмарку ткацькі вироби, декоративні вироби зі скла, в’язані ляльки, керамічні вироби, сувеніри із каменю та дерева, традиційний український одяг, солом’яні вироби, зразки старовинної козацької зброї, гобелени, біжутерію.

За інформацією Г.ЖЕПЕЦКІ, протягом усіх днів ярмарку у старій частині Любліна виступатимуть вуличні музиканти, а на майданчиках звучатимуть фольклорні мелодії країн - учасниць заходу.

У суботу, 18 серпня, Львівський Духовний Театр Воскресіння на площі перед замком представить історичну виставу «Фієста», яка поєднує елементи драми та циркового мистецтва у супроводі музики, водоспадів та світла.

Як заявляють організатори Ягеллонського ярмарку, цей захід, який поєднує історичні традиції ярмарків із сучасним культурним та економічним обміном, відбувається у формі п’ятиденних презентацій виробів умільців та культурних і мистецьких подій, комерційних фірм, громадських організацій з метою транскордонного розвитку.

Загалом в ярмарку беруть участь понад 300 експонентів з Польщі, України, Білорусі та інших країн.

Цього року в Любліні в рамках Ярмарку відбудуться рицарські турніри між групами з Польщі, України та Литви, показ різноманітних ритуалів середньовіччя, відтворення танців, битв та обрядів слов’ян, презентація та дегустація польських та українських страв.

До організації цього заходу, окрім мерії Любліна та Бреста, приєдналися міські влади Львова та Луцька, Львівський Музей Ідеї та інші.

Люблінські ярмарки, організовані в XV i XVI столітті, були відомі на всю Польщу та Європу як один із найбільш знаних торгівельних міжнародних заходів. До Любліна приїздили купці зі Східної та Західної Європи, Угорщини, Литви. Із розвитком торгівлі в Любліні розвивалося і ремісництво. Тоді головними торгівельними партнерами Любліна були Львів, Брест, Луцьк та Володимир-Волинський. Через це польське місто проходили торгівельні шляхи з Угорщини на Литву, із Західної Європи на Русь, із портів Балтійського моря до Туреччини.