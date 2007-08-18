У зіткненні з ГАЗом перекинувся рейсовий автобус

У Полтавській області на автодорозі “Гадяч-Миргород” водій автомобіля „ГАЗ” не надав перевагу в русі та скоїв зіткнення з рейсовим автобусом „ПАЗ”, який після зіткнення перекинувся.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водія та 20 пасажирів автобуса, серед яких двоє дітей 2000 та 2006 років народження, з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлено до Гадяцької районної лікарні.