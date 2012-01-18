В Україні збільшилася грошова маса

В Україні грошова маса в 2011 році збільшилася на 14,2% (зокрема, в грудні — на 4,5%) - до 682,7 млрд. грн., монетарна база - на 6,3% (зокрема, в грудні — на 3,8%) - до 239,9 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні, обнародуваному на сайті Національного банку України.

Загальний обсяг депозитів у 2011 році збільшився на 17,6% (зокрема в грудні — на 4,4%) - до 486,8 млрд. грн. Зокрема, депозити юридичних осіб збільшилися на 26,3% - до 179,4 млрд. грн., депозити фізичних осіб - на 13,1% - до 307,4 млрд. грн.

Загальний обсяг кредитних вкладень в 2011 році зріс на 9,6% - до 793,2 млрд. грн. Зокрема, залишки за кредитами, наданим юридичним особам, збільшилися на 14,9% - до 597 млрд. грн., фізичним особам - скоротилися на 4% - до 196,2 млрд. грн.

Обсяг готівки поза банками збільшився на 5,3% – до 192,6 млрд. грн.

Обсяг коррахунків банків на кінець 2011 року становив 22 млрд. грн. Норматив обов'язкових резервів у грудні минулого року становив 14,95 млрд. грн., із яких на окремий рахунок в Національному банку України було перераховано 7,7 млрд. грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках в Нацбанку на кінець 2011 року становив 2,1 млрд. грн.

У грудні обсяг мобілізаційних операцій Нацбанку становив 5,5 млрд. грн., з початку року – 166,8 млрд. грн.

Обсяг операцій НБУ з рефінансування банків в грудні становив 11 млрд. грн. (з початку року – 28,8 млрд. грн.).

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні в 2010 році збільшилася на 22,8% – до 598,4 млрд. грн., монетарна база – на 15,8%, до 225,7 млрд. грн.