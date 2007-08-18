Тимошенко хоче обговорити з Ющенком відмову ЦВК

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО має намір зустрітись з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, щоб обговорити питання про відмову ЦВК реєструвати ініціативні групи зі збору підписів для проведення конституційного референдуму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Мене здивувала позиція «Нашої України», і я хочу якомога швидше ініціювати зустріч з Президентом, обговорити з ним цей надзвичайно важкий факт у нашій співпраці і зрозуміти, що це таке – руйнація домовленостей чи це ситуативний відступ окремих чиновників від стратегії реформування країни», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО і наголосила, що для неї дуже важливо отримати відповідь на це питання від глави держави.

«Хочеться вважати, що це прикра тактична помилка», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що проводила консультації з главою Секретаріату Президента Віктором БАЛОГОЮ стосовно організації референдуму ще до його проголошення, і тоді не було жодного заперечення.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК 17 серпня не змогла ухвалити рішення про реєстрацію ініціативних груп зі збору підписів для проведення конституційного референдуму, що ініціюється БЮТ. Деякі члени ЦВК від «Нашої України» проголосували проти або утримались під час голосування за реєстрацію цих ініціативних груп.

Однак саме 17 серпня збіг п’ятнадцятиденний строк, коли Центральна виборча комісія повинна почати процедуру реєстрації ініціативних груп з проведення всеукраїнського референдуму.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що БЮТ оскаржить у суді постанови ЦВК про відмову зареєструвати ці ініціативні групи.

*** На конституційний референдум пропонується винести 9 питань, зокрема про президентську і парламентську форму правління, про обрання суддів народом, про розширення прав громадян з формування місцевої виконавчої влади, про відміну недоторканності і пільг, позбавлення мандатів депутатів за невиконання передвиборних обіцянок і спрощення процедури проведення референдумів.