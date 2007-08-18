Лукашенко відмовляється від російського рубля на користь долара

Білорусь планує в 2008 році відмовитися від прив`язки білоруського рубля до російської грошової одиниці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Білоруської держави, про це заявив Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО 17 серпня під час робочої поїздки до Вітебської та Могильовської області країни.

«Відмова від прив`язки білоруського рубля до російського не вплине на стабільність економіки Білорусі. Наша фінансова система «нестабільна» тільки для доморощених економістів-опозиціонерів. Економіка Білорусі не звалиться, і я вже говорив вам про це і три, і десять років тому, і говорю про це зараз», – сказав О.ЛУКАШЕНКО.

У свою чергу, голова правління Національного банку Білорусі Петро ПРОКОПОВИЧ пояснив, що відмова від прив`язки до курсу російського рубля є суто технічним питанням. «Раніше існувала прив`язка білоруського рубля відразу до двох валют - російського рубля і долару США. Але практика показала, що ефективніше буде прив`язка до однієї валюти», - уточнив він.

За словами П.ПРОКОПОВИЧА, долар США було обрано у зв`язку з тим, що основна маса валютних запасів на руках у населення Білорусі саме в цій валюті. «Тут немає ніякої політики, ніякого суб`єктивізму по відношенню до Росії та російського Центробанку», - сказав глава правління Нацбанку.

Довідка УНІАН. Білорусь ввела прив`язку національної грошової одиниці до російського рубля в 2005 році в рамках угоди з Росією про введення російського рубля як єдиної грошової одиниці на території Союзної держави Білорусі і Росії.

Проект основних напрямів грошово-кредитної політики Білорусі на 2008 рік припускає відмову від прив`язки офіційного курсу білоруського рубля до російського.

З початку 2007 року російські рублі включаються в золотовалютні резерви Білорусі, хоча їх частка поки що невелика.

За останні півтора роки білоруський рубль зміцнився по відношенню до долара США і помітно подешевшав по відношенню до російського рубля. Так, в січні 2006 р. за курсом Нацбанку 1 дол. дорівнював 2153 біл. руб., 1 рос. руб. - 74,86 біл. руб., зараз - 2146 біл. руб. і 84,05 біл. руб. відповідно.