Держслужба інтелектуальної власності пояснює, чим нам не годиться Євразія

Державна служба інтелектуальної власності України заявляє, що ратифікація Євразійської патентної конвенції економічно неприваблива для України.

Так Держслужба відреагувала на звинувачення колективу «Укрпатетенту», який у розповсюдженому 18 січня відкритому листі до керівників держави заявляв, що «керівник Держслужби інтелектуальної власності Микола ПАЛАДІЙ, всупереч державним інтересам України, активно здійснює заходи з метою створення наддержавного органу СНД зі штаб-квартирою в Москві в галузі реєстрації «євразійських» торговельних марок та щодо приєднання до Євразійської патентної конвенції».

У переданому УНІАН листі за підписом М.ПАЛАДІЯ Держслужба спростовує ці заяви і називає їх «некомпетентними».

Зокрема, йдеться в листі Державної служби інтелектуальної власності, «у відповіді на звернення директора Патентно-юридичної агенції "Дубинський & Ошарова" М.І.ДУБИНСЬКОГО голова Державної служби М.ПАЛАДІЙ у листі № 4-12/346 від 17.01.2012 зазначив, що на початку 2011 року на виконання відповідного доручення Кабінету міністрів України щодо доцільності ратифікації Україною Євразійської патентної конвенції був підготовлений лист до КМУ, у якому зазначалося, що ратифікація Євразійської патентної конвенції економічно не приваблива для України, оскільки позбавить експертний орган України (Державне підприємство "Український інститут промислової власності") можливості стати міжнародним пошуковим органом, призведе до нівелювання його досягнень і переваг, а також негативно вплине на діяльність інституту патентних повірених».

«Я хотів би запевнити вас, що позиція Державної служби інтелектуальної власності України щодо зазначеного питання викладена у вищезгаданому листі до Кабінету міністрів України та на сьогодні залишається незмінною", – зазначив М.ПАЛАДІЙ у листі.

У доданій копії листа Міносвіти до КМУ Стосовно ратифікації Україною Євразійської патентної конвенції від 19 квітня 2011 року, зокрема, зазначається, що стратегічним напрямом зовнішньої політики України є інтеграція до Європейського Союзу, а ряд положень Євразійської патентної конвенції не узгоджуються з положеннями Європейської патентної конвенції та Конвенції про європейський патент для спільного ринку, переговори про прийняття якої перебувають на завершальній стадії.

При цьому в листі МОН зазначається, що кілька років тому міністерством було ініційоване створення Міждержавної регіональної організації з питань охорони торговельних марок зі штаб-квартирою в Києві.

У листі зазначається, що 16 квітня 2004 року в Санкт-Петербурзі це питання «обговорювалось та знайшло підтримку в ході засідання Ради Міжпарламентської асамблеї держав-учасниць СНД», однак, «через внутрішньополітичні фактори в Україні, зазначене питання було знято з порядку денного міжнародного співробітництва».

Також МОН зазначає, що «Міждержавна регіональна організація буде дієвою лише за участі у цьому проекті Російської Федерації. Беручи до уваги поновлення добросусідських та партнерських відносин між Україною та РФ, вважаємо, що на сьогодні існують необхідні умови для відновлення переговорів із зазначеного питання…». «Таким чином, оскільки ратифікація Конвенції є економічно непривабливою для України, вважаємо за доцільне розглядати це питання лише за умови отримання згоди Російської Федерації на створення Міждержавної регіональної організації…».

Детально з текстами згаданих листів можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Державної служби (sips.gov.ua).