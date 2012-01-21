Як Донецьк відзначить День Соборності

У Донецьку 22 січня різні політичні сили проведуть урочистості, присвячені Дню Соборності і Дню Свободи України, а також до річниці Переяславської ради (Переяславська рада 1654 р. - збори представників українського народу, що ухвалили рішення про «возз'єднання України з Росією»).

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні зазначається, що за результатами обговорення, що відбулося в Донецькій міській раді з представниками громадських організацій і партій, які подали заявки на проведення заходів 22 січня в Донецьку, були вирішені всі організаційні питання.

За словами начальника управління зі зв'язків із громадськістю міськради Максима РОВИНСЬКОГО, за результатами консультацій було досягнуто домовленості розвести у часі й місці проведення заходів партії «Російський блок», Комуністичну партію, і громадську організацію «Просвіта».

Було вирішено, що Донецьке міське відділення партії «Російський блок» збереться о 10.30 біля пам'ятника Цар-гармата і о 10.45 перейде по тротуару до пам'ятника О.С. Пушкіну, де проведе збори, присвячені річниці Переяславської ради 1654 року. Потім від пам'ятника Пушкіну стартує автопробіг до пам'ятника Богдану Хмельницькому в Пролетарському районі, де відбудеться покладення квітів.

А Донецький міський комітет Комуністичної партії України о 9.00 проведе мітинг на центральній площі ім. Леніна з метою недопущення маршу націоналістичних сил вулицями м. Донецька.

У свою чергу, Донецька облорганізація Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка проведе урочистий захід з 12.00 до 13.30 біля пам'ятника Т.Г. Шевченку в рамках святкування Дня Соборності України і Дня Свободи України.