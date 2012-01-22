День Соборності відзначили на мосту через Збруч

На межі Тернопільської та Хмельницької областей відбулася акція «Збруч – ріка єднання!».

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, участь в акції взяли представники громадськості, духовенства й влади з Тернопільської та Хмельницької областей. На мосту через річку Збруч вони разом, об’єднавши синє та жовте полотнище, підняли спільно український стяг.

Від мосту колона вирушила до центральної площі Гусятина, де прозвучав Гімн України та був піднятий Державний прапор.

«Символічно, що сьогодні тут у Гусятинському районі на мосту відбулося об’єднання двох областей. Рівно 93 роки тому внаслідок об’єднання УНР та ЗУНР стала єдиною і соборною наша Україна. І наша нинішня зустріч на мосту через річку Збруч є символом єдності та непохитності нашого народу», – зауважив під час виступу голова Тернопільської облдержадміністрації Валентин ХОПТЯН.

Після виступів представників влади та громадськості на центральній площі Гусятина було випущено у небо голубів та синьо-жовті кульки, як символ миру, незалежності і впевненості у завтрашньому дні.