В НАТО досі сперечаються щодо допомоги України напередодні саміту, - Bloomberg

Зокрема, Італія має відмінну думку від інших країн НАТО щодо згадки у підсумковій заяві майбутнього саміту строків надання Україні допомоги.

Країни-члени НАТО стикаються з труднощами щодо узгодження спільної заяви для саміту Альянсу, який відбудеться 7-8 липня в Анкарі (Туреччина). Розбіжності поміж ними, серед різного, стосуються термінів надання фінансової підтримки Україні. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Зокрема, в останні дні перемовини між дипломатами тривали понаднормово після того, як спершу здавалося, що союзники мають узгоджений короткий текст, який лідери країн-членів НАТО мають схвалити на зустрічі в Анкарі 7-8 липня.

Виникнення напруженості спостерігається на тлі підготовки союзників до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, оскільки американський лідер постійно жаліється, що союзники з НАТО не витрачають достатньо коштів на оборону, і скорочує військову присутність США в Європі.

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Як відзначають джерела, Італія прагне пом'якшити у підсумковій заяві саміту зобов’язання країн Альянсу щодо надання Україні військової допомоги періодом до кінця наступного року.

За словами джерел, у проєкті заяви йдеться про те, що союзники надали би Україні 70 мільярдів євро у 2026 і 2027 роках. Ця цифра не передбачає жодних нових зобов’язань, а натомість відображає попередню щорічну обіцянку НАТО надавати допомогу обсягом 40 мільярдів євро і додатково 30 мільярдів євро щороку за рахунок позики від Європейського Союзу.

Конкретна згадка про допомогу стала би зміною у порівнянні з минулорічною заявою, у якій не йшлося про фінансову допомогу для України.

Як уточнили джерела, Італія відстоює позицію, аби прибрати згадку про 2027-й рік з огляду на посиленням дипломатичних зусиль з Москвою. Бо посилання на 2027-й рік є прикладом, як така заява завадить можливості веденню переговорів.

Утім, обізнані з позицією італійського уряду джерела, відзначають, що скоріше за все, Рим не буде порушувати консенсус з цього приводу. Джерела підкреслили, що допомога Україні не викликає сумнівів.

Підтримка України з боку НАТО - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за кілька днів до саміту, який відбудеться наступного тижня в Анкарі, члени НАТО все ще не можуть дійти згоди щодо того, наскільки довгостроковою та конкретною має бути їхня військова допомога Україні.

За даними Politico, Важливим пунктом проєкту спільної декларації майбутнього саміту НАТО є зобов'язання союзників виділити Україні військову допомогу в розмірі 70 мільярдів євро на поточний рік із наміром зберегти еквівалентне фінансування на наступний період. Зазначається, що Сполучені Штати не братимуть участі в цьому конкретному пакеті фінансування.

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