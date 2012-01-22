Завтра по Україні сильний мокрий сніг

На завтра по Україні синоптики прогнозують сильний сніг, вдень до 2° тепла.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 23 січня буде хмарно. В Україні сніг, мокрий сніг (вночі в країні, крім Житомирської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької та Одеської областей, сильний сніг). Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; в Карпатах та у східних областях вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу.

В Криму мокрий сніг та дощ (вночі місцями сильні опади), температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2-7° тепла.В Україні місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, на півдні подекуди ожеледь. Вітер південно-східний, в західній частині південно-західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі та в Криму місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с, хуртовини.

У Київській області завтра також буде хмарно. Сніг, мокрий сніг (вночі сильний), налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У столиці сніг, мокрий сніг (вночі сильний), налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.