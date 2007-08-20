Формування статутного фонду «Укратомпрому» призупинили

Формування статутного фонду Державного концерну «Укратомпром» на даний момент призупинено.

Про це інтерв`ю УНІАН повідомив заступник міністра палива і енергетики України Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ, відповідаючи на запитання, як виконується указ Президента України від 13 серпня про відміну постанов Кабінету Міністрів про створення концерну і ухвалення його Статуту.

"Що стосується діяльності концерну, то, напевно, в цій ситуації можлива тільки діяльність, визначена законодавством для процедур ліквідації", - зазначив Ю.НЕДАШКОВСЬКИЙ.

Заступник міністра додав, що указ повинен виконуватися ще до його розгляду в Конституційному Суді.

Коментуючи кореспонденту УНІАН, які механізми виконання цього указу, Ю.НЕДАШКОВСЬКИЙ заявив: "Діапазон можливих рішень досить широкий - від відкриття процедури ліквідації концерну відповідно до Господарського кодексу, до відміни найбільш спірних положень в призупинених постановах уряду, які, власне, і викликали появу цього указу. В першу чергу - положень, пов`язаних з передачею до статутного фонду концерну практично всього майна ядерної енергетики і промисловості України".

Раніше прес-секретар Міністерства палива і енергетики Костянтин БОРОДІН заявляв ряду ЗМІ, що указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА про припинення постанов уряду, що передбачають створення Державного концерну "Укратомпром", на практиці реалізувати неможливо. За словами К.БОРОДІНА, "Укратомпром" вже створено і працює, його Статут затверджено і зареєстровано, статутний фонд сформовано, концерну передано повноваження з управління корпоративними правами держави в підприємствах атомно-промислового комплексу.

Як повідомляв УНІАН, Президент В.ЮЩЕНКО указом №706 від 13 серпня ц.р. призупинив дію постанов Кабінету Міністрів України про створення Державного концерну «Укратомпром».

На думку Президента, передача до статутного фонду «Укратомпрому» державних підприємств НАЕК «Енергоатом», ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», ДП «Смоли» та ін., які згідно з Законом «Про перелік об`єктів державної власності, що не підлягають приватизації», не підлягають приватизації, створює умови для відчуження з держвласності цих підприємств, оскільки статутом госконцерну передбачено користування активами вказаних підприємств на принципах повного господарського відання.

Довідка УНІАН. 29 грудня 2006 року уряд прийняв рішення створити концерн "Укратомпром" для організації елементів незамкнутого циклу виробництва ядерного палива в Україні. Передбачалося, що до Державного концерну «Укратомпром» увійдуть шість державних підприємств і чотири науково-дослідних інститути.

У перелік учасників концерну були включені: ДП "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (видобуток, переробка уранової руди, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл.), ДП "Дирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд", ДП «Смоли» (випускає смоли для переробки уранової руди, м. Дніпродзержинськ), ДП "Дніпропетровський завод прецизійних труб", а також ДП “Український науково-дослідний і проектно-розвідувальний інститут промислової технології” (Жовті Води).

Пізніше Кабінет Міністрів доповнив перелік учасників Державного концерну «Укратомпром» компанією ВАТ «Турбоатом».

До складу концерну передбачалося також включити ВАТ "Київський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут "Енергопроект", ВАТ "Харківський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" і ВАТ "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного і енергетичного насособудування" (м. Суми), а також ДП "Цирконій", після відновлення платоспроможності.

Постановою уряду №456 від 14 березня 2007 р. було затверджено статут Державного концерну «Укратомпром».

Генеральним директором концерну призначений президент «Енергоатому» Андрій ДЕРКАЧ.