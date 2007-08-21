Шуфрич намагається ліквідувати пожежу на 1500 гектарах

Триває ліквідація пожежі у Голопристанському районі Херсонської області на території Кардашинського лісництва.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, лісова пожежа спалахнула вчора об 11.30 на площі близько 200 га. Внаслідок високої температури повітря та посилення вітру з 15.00 20 серпня площа пожежі почала різко збільшуватися. Для локалізації та недопущення розповсюдження пожежі було невідкладно залучено пожежно-рятувальні підрозділи Головного управління МНС в Херсонській області. З метою нарощування сил і засобів МНС до Херсонської області додатково направлено Зведений піротехнічний загін МНС, пожежно-рятувальні підрозділи Запорізького, Дніпропетровського та Одеського гарнізонів.

Станом на 7.00 вівторка площа пожежі становить близько 1500 га.

Загрози населеним пунктам, жертв і постраждалих немає. До гасіння пожежі всього залучено 559 осіб та 102 одиниці техніки, у тому числі: від МНС - 334 осіб та 51 одиницю техніки, від Держлісгоспу - 60 працівників та 37 одиниць техніки, від інших міністерств і відомств - 75 осіб та 14 одиниць техніки, від місцевого населення - 90 осіб. Крім того, для гасіння пожежі залучено 1 гелікоптер від МНС (Мі-8) та 1 гелікоптер від Держлісгоспу.

На місці події працює міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

*** Крім того, вчора о 16.30 на території Цюрупинського лісництва Херсонської області виникла змішана лісова пожежа на площі близько 100 га. Внаслідок високої температури повітря та посилення вітру площа пожежі збільшилась до 200 га.

Станом на 7.00 вівторка ліквідація пожежі триває. Загрози населеним пунктам, жертв та постраждалих немає. До гасіння пожежі всього залучено 179 осіб та 21 одиницю техніки, у тому числі від МНС - 54 особи та 5 одиниць техніки, від Держлісгоспу - 65 осіб і 16 одиниць техніки, а також 60 осіб місцевого населення.