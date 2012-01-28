Азовське море піднялося до критичної позначки

У Херсонській області через підвищення рівня води в Азовському морі перервано автосполучення з чотирма селами.

Як повідомляє прес-служба МНС України, у зв’язку з приходом північного циклону в акваторію Азовського моря та посиленням вітру до 25-30 м/с, рівень води у морі піднявся до критичних відміток. Як наслідок, вода потрапила на автошлях обласного значення «Генічеськ – Стрілкове» в районі проток Тонка та Промоїна. У зв'язку з цим автосполучення з селами Генгірка, Приозерне, Щасливцеве та Стрілкове призупинене. У цих населених пунктах проживає 3 тис. 879 осіб.

У даний час вода не прибуває, але в зоні підтоплення опинилась значна кількість баз відпочинку, а села Генічеська Гірка, Приозерне і частково село Щасливцеве залишились без електропостачання.

Враховуючи дану ситуацію, 26 січня о 01.20 Генічеський районний відділ Управління МНС спільно з районними службами ДАІ та автодору перекрили рух автотранспорту на затопленій ділянці. Із баз відпочинку та дитячих оздоровчих таборів, які постраждали внаслідок розливу води, рятувальники евакуювали 45 осіб. Також з території, яка опинилася в зоні переливання, евакуйовано три автомобілі. Крім того, рятувальники доправили трьох хворих до районної лікарні, а також одну вагітну жінку до пологового будинку. Наразі підрозділами МНС забезпечується доставка хліба та хлібобулочних виробів до населених пунктів, які постраждали.

Загалом до чергування від Генічеського райвідділу УМНС задіяно 14 осіб. Особовий склад райвідділу переведено на посилений варіант несення служби. Рятувальники спільно з районною службою ДАІ здійснюють цілодобове чергування у місці, де море вийшло з берегів з боку м. Генічеськ.