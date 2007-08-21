Сьогодні ввечері військові оркестри розкриють святкові секрети

Сьогодні, 21 серпня, о 21.00, у Києві на Хрещатику та Майдані Незалежності відбудеться генеральна репетиція військових оркестрів, які братимуть участь 24 серпня в урочистому проходженні, плац-концерті та концертно-театралізованому виступі, присвяченому 16-й річниці Незалежності України.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони, у репетиції візьмуть участь майже 1200 музикантів з 25 військово-музичних колективів, які 24 серпня на Майдані Незалежності продемонструють свою музичну майстерність перед керівництвом держави, киянами та гостями столиці України.

Це, зокрема, військові музики зразково-показового оркестру ЗСУ, оркестру Почесної варти Міністерства оборони, Військово-музичного центру Сухопутних військ ЗСУ, Центрів військово-музичного мистецтва зі Львова та Одеси, оркестру штабу Військово-Морських Сил ЗСУ, Центру військово-музичного мистецтва Повітряних Сил ЗСУ, військових оркестрів Національної академії оборони України та вищих військових навчальних закладів, Київського військового ліцею імені Івана Богуна, а також музичних колективів управлінь армійських корпусів і з’єднань.

Художнім керівником урочистого проходження військових оркестрів, плац-концерту та концертно-театралізованого виступу призначено начальника Військово-музичного управління Генерального штабу ЗСУ – головного військового диригента Збройних Сил України, народного артиста України, заслуженого діяча мистецтв України генерал-майора Володимира ДЕРКАЧА.