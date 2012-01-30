Тігіпко: підприємства хімпрому придбають газ самі

05:19, 30 січня 2012
Суспільство
1823 0

За прямими контрактами з постачальниками

Підприємства хімічної промисловості України в 2012 році придбають 6-8 мільярдів кубометрів газу за прямими контрактами з постачальниками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПО заявив у ефірі телеканалу «Інтер» у п`ятницю ввечері.

«Наступного року "Нафтогаз" планує придбати 27 млрд. кубометрів. Плюс ще наша хімічна промисловість безпосередньо, до речі, вже почне купувати близько 6-8 млрд. кубометрів. У сумі в 2012 році ми виходимо на 33-35 млрд. кубометрів», - сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, компанія OstChem Holding Limited 23 січня заявила про намір в 2012 році поставити 8 млрд. кубометрів газу для потреб хімічної галузі, азотних підприємств бізнесмена Дмитра ФІРТАША. При цьому не повідомлялося, у кого і за яких умов планується купувати цей газ.

Раніше повідомлялося, що група хімічних компаній Ostchem Group, підконтрольна Д.ФІРТАШУ, відмовилася від імпорту до України природного газу середньоазіатського походження через його високу вартість.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter