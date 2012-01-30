Тігіпко: підприємства хімпрому придбають газ самі

Підприємства хімічної промисловості України в 2012 році придбають 6-8 мільярдів кубометрів газу за прямими контрактами з постачальниками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПО заявив у ефірі телеканалу «Інтер» у п`ятницю ввечері.

«Наступного року "Нафтогаз" планує придбати 27 млрд. кубометрів. Плюс ще наша хімічна промисловість безпосередньо, до речі, вже почне купувати близько 6-8 млрд. кубометрів. У сумі в 2012 році ми виходимо на 33-35 млрд. кубометрів», - сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, компанія OstChem Holding Limited 23 січня заявила про намір в 2012 році поставити 8 млрд. кубометрів газу для потреб хімічної галузі, азотних підприємств бізнесмена Дмитра ФІРТАША. При цьому не повідомлялося, у кого і за яких умов планується купувати цей газ.

Раніше повідомлялося, що група хімічних компаній Ostchem Group, підконтрольна Д.ФІРТАШУ, відмовилася від імпорту до України природного газу середньоазіатського походження через його високу вартість.