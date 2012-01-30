У Харкові шукають «мінера» вокзалу
13:26, 30 січня 2012Суспільство
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Було евакуйовано 34 особи
У Харкові міліція шукає зловмисника, який зробив неправдиве повідомлення про замінування однієї із платформ на Південному вокзалі міста.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Управління МВС на Піденній залізниці, телефонний дзвінок оператору «102» від невідомого про замінування 3-ї платформи головного залізничного вокзалу Харкова надійшов у неділю, 29 січня, о 14.20.
З території вокзалу було евакуйовано 34 особи. Під час обстеження місця події та прилеглої території вибухових пристроїв та вибухонебезпечних предметів виявлено не було.
О 15.40 роботу вокзалу було відновлено, затримки руху потягів не було.
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