Велика аварія за участю 35 машин: 4 загиблих, 6 поранених

Четверо людей загинули, серед них дитина, шість постраждали у великій автоаварії в Підмосков`ї, повідомив у вівторок представник ГУВД Московської області.

Зіткнення 35 машин сталося близько 8.00 на 113-му кілометрі Каширського шосе, на мосту через річку Ока.

"У зіткненні брали участь як вантажні, так і легкові автомобілі", - повідомив представник ГУВС.

За попередньою інформацією, аварія сталася через погану видимість внаслідок туману.

РІА "Новости"