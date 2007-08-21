Велика аварія за участю 35 машин: 4 загиблих, 6 поранених
17:39, 21 серпня 2007Суспільство
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ДТП відбулось у Підмосков`ї
Четверо людей загинули, серед них дитина, шість постраждали у великій автоаварії в Підмосков`ї, повідомив у вівторок представник ГУВД Московської області.
Зіткнення 35 машин сталося близько 8.00 на 113-му кілометрі Каширського шосе, на мосту через річку Ока.
"У зіткненні брали участь як вантажні, так і легкові автомобілі", - повідомив представник ГУВС.
За попередньою інформацією, аварія сталася через погану видимість внаслідок туману.
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