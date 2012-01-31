Порушено справу про купівлю-продаж шахтно-пускових установок

Первомайська міжрайонна прокуратура в Миколаївській області порушила кримінальну справу за фактом незаконного укладення договорів купівлі-продажу колишніх шахтно-пускових установок.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.

Первомайська прокуратура перевірила факти, які були викладені в листах, що надійшли поштою в жовтні 2011 року на адресу Кам’янобалківської, Довгопристанської, Софіївської та Мігієвської сільських рад Пермаського району.

У цих листах житель селища Завалля Гайворонівського району Кіровоградської області К. повідомив, що він є власником підземних вертикальних циліндрових залізобетонних конструкцій (діаметром близько 9 метрів, завглибшки близько 40 метрів, колишніх шахтно-пускових установок для ракет). Як підтвердження права власності на ці об'єкти громадянин К. надав копії договорів купівлі-продажу, засвідчених приватним нотаріусом у місті Дніпропетровську. Згідно з цими угодами, громадянин Т., який проживає в м. Кіровограді, продав, а громадянин К. купив зазначені об'єкти. Ціна продажу становить 988 грн.

«Перевіркою встановлено, що згідно з даними відділу Держкомзему в Первомайському районі, відповідно до державної статистичної звітності, земельні ділянки, на яких розташовані ці об'єкти, відносяться до земель запасу і Міністерства оборони України, - прокоментував Первомайський міжрайонний прокурор Олександр БІЛЕЦЬКИЙ. – Згідно ж даними КП «Первомайське ДБТІ», право власності на зазначені об'єкти ні за ким не зареєстроване».

О.БІЛЕЦЬКИЙ відзначив, що договори купівлі-продажу складено з порушенням вимог законодавства України.

Крім того, на адресу сільських рад Первомайського району були надані підроблені документи ТОВ «Ц», яке розташоване в м. Одесі й займається питаннями екологічної безпеки. Документи стосуються результатів дослідження грунту з ділянок, на яких розташовані зазначені конструкції.

За результатами перевірки Первомайським міським відділом міліції порушено кримінальну справу за фактом використання свідомо підроблених офіційних документів ТОВ «Ц» (ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України). В даний час справа перебуває у провадженні Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області.

«Також під час судового слідства встановлено, - зазначив О.БІЛЕЦЬКИЙ, - що правовстановлюючим документом на майно, яке стало предметом одного з договорів купівлі-продажу, було рішення Центрально-Міського районного суду м. Кривий Ріг. Згідно з цим рішенням, договір купівлі-продажу, укладений між двома громадянами Ф. і Ж., було визнано дійсним щодо права власності. Проте на запит прокуратури з Центрально-Міського районного суду м. Кривий Ріг надійшла відповідь, що під зазначеним номером рішення значиться зовсім інша цивільна справа. Справ про визнання права власності на підземні вертикальні залізобетонні конструкції в суді не було».

Зважаючи на те, що матеріали щодо рішення Центрально-Міського районного суду м. Кривий Ріг Дніпропетровської області містять ознаки використання свідомо підробленого документа, і враховуючи, що виявлений злочин вимагає більш детальної додаткової перевірки, проведення відповідних оперативно-розшукових заходів і слідчих дій на території м. Кіровограда і Кіровоградської області (за місцем проживання громадян, які укладали договори купівлі-продажу), ці матеріали виділено в окреме провадження і направлено до райвідділу міліції Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області.

У справі проводиться слідство.