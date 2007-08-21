Воронезький авіазавод за українською ліцензією складатиме літак Ан-148

Воронезький авіабудівний завод складатиме літак Ан-148 за українською ліцензією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, відповідних домовленостей було досягнуто сьогодні під час візиту прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА до Москви.

Як повідомлялося, сьогодні в підмосковному місті Жуковський відкрився 8-й Міжнародний авіаційно-космічний салон «МАКС-2007». У церемонії відкриття взяв участь Президент Росії Володимир ПУТІН. Прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ був присутній на відкритті як почесний гість.

Під час проведення Міжнародного авіаційно-космічного салону «МАКС-2007» було підписано Меморандум про взаєморозуміння в розвитку співпраці у галузі транспортної рампової і пасажирської авіатехніки між Державним авіабудівним концерном «Авіація України» і ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» (РФ).

У повідомленні прес-служби Партії регіонів також наголошується, що авіаційні підприємства України розраховують у ході авіасалону підписати декілька меморандумів про наміри.

«За словами керівників авіаційної галузі Росії, їх країна потребує суттєвого оновлення парку регіональних літаків. У планах російського авіапрому до 2020 року наростити парк до 450 машин. У перспективі – 850 літаків. При цьому російські авіабудівні компанії щорічно виробляють лише 12 одиниць літаків. Таким чином, український літак Ан-148, який вже сертифікований, вдало вписується в Концепцію розвитку авіатранспортної галузі Росії. Складати літак за українською ліцензією будуть на Воронезькому авіабудівному заводі», - наголошується в повідомленні.

Прес-служба наголошує, що участь в авіаційно-космічному салоні «МАКС-2007» з власними оригінальними розробками є для українських авіапідприємств, конструкторських бюро, науково-виробничих підприємств реальним шансом «потіснити на авіаційному ринку грандів світового авіабудування».

Під час зустрічей прем`єр-міністра України В.ЯНУКОВИЧА з Президентом Росії В.ПУТІНИМ і першим заступником голови уряду Росії Сергієм ІВАНОВИМ обговорювались питання поглиблення кооперації авіабудівних підприємств Росії і України, взаємовідносин у сфері розвитку військово-промислового комплексу України і Росії.

«Практично по кожній моделі літака ми пройшлися і конкретизували наші кроки, і те, яким чином ми співпрацюватимемо. Підписанням Меморандуму ми окреслили напрями, які визначатимуть стратегію цього українсько-російського спільного комплексу», - заявив В.ЯНУКОВИЧ після церемонії підписання Меморандуму.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ відвідав 8-й Міжнародний авіакосмічний салон «МАКС-2007», на якому представлено експозиції українських підприємств ВАТ «Мотор Січ», ДП «Луганський авіаремонтний завод», ЗАТ «Спецтехскло», ДАСК «Авіація України», ЗАТ «Корпорація ФЕД».