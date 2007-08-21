Міліція розшукує п’ятьох депутатів Сумської міської ради за хуліганство

Міліція Сумщини розшукує п`ятьох депутатів Сумської міської ради, які вчинили хуліганські дії стосовно голови Охтирського районного суду Сумської області.

Як повідомило УНІАН джерело в УМВС України в Сумській області, 20 серпня група депутатів Сумської міської ради відпочивала поблизу річки Ворскла в районі села Климентове Охтирського району, що за 60 кілометрів від обласного центру. Компанія вела себе розкуто, голосно вживаючи у спілкуванні ненормативну лексику. Через це голова Охтирського районного суду, дачна ділянка якого розташована поруч із місцем відпочинку приїжджих, зробив молодикам зауваження і пригрозив звернутися по допомогу до міліції. Натомість, відпочиваючі почали представлятися депутатами Сумської міської ради від фракції «Нічний дозор» і погрожувати судді. При цьому голова райсуду впізнав декого із присутніх: ними виявились депутати Сумської міськради К. та Б.

З часом відпочиваючі від’їхали до Сум, а суддя і звернувся до міліції. Був складений протокол про хуліганство. Наразі міліція розшукує К., Б. та їхніх товаришів по депутатському корпусу для передачі справи до суду. Якщо хуліганські дії депутатів будуть доведені, то їм загрожує адміністративний арешт строком на 15 діб.